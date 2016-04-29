Днепропетровщина получит более 3 млрд гривен на социальные выплаты

Об этом сообщила начальник управления обеспечения госпрограмм департамента соцзащиты населения Днепропетровской ОГА Виктория Черныгина, передает 34.ua.

За средства из государственного бюджета обеспечивается поддержка семей с детьми, малообеспеченных, инвалидов с детства и т.д. Размер помощи зависит от прожиточного минимума, который вскоре вырастет.

"С 1 мая размер прожиточного минимума для основных категорий населения увеличится. Вместе с тем, возрастет и государственная помощь – в среднем на 5%. Ожидаем, что в мае общий объем субвенции на выплату госпомощи увеличится на 15 миллионов гривен. До конца года правительство планирует повысить прожиточный минимум еще на 10%", – акцентировала Черныгина.

Единственный вид помощи, который останется неизменным, – при рождении ребенка. Сумма в 41 тыс. 280 грн, согласно действующему законодательству, является постоянной и не зависит от прожиточного минимума.

В целом, ежемесячно на Днепропетровщине социальная помощь предоставляется 180 тысячам семей. С начала 2016 года жители области получили более 1 млрд грн.

В этом году регион будет иметь на социальные выплаты свыше 3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен с 1 декабря повысить социальные стандарты на 10% вместо ранее запланированных 6%, а также отменить налогообложение пенсий с 1 мая.