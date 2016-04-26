Жители Припяти зашли в свои квартиры спустя 30 лет после катастрофы (фоторепортаж)
16:41, 26 апреля 2016Общество
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Фотограф Reuters сфотографировал жителей Припяти в собственных домах спустя 30 лет после трагедии на Чернобыльской АЭС.
Для них 3-дневная эвакуация превратилась в 30-летнее изгнание.
После аварии на Чернобыльской АЭС из пострадавших районов эвакуировали 116 тысяч человек, еще 230 тысяч были переселены из зараженной зоны.
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Из числа пострадавших вследствие аварии умерло 167 653 человек, среди них 2929 ликвидаторов. 83% пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы страдают от различных заболеваний, а среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС - 92%.
Катастрофа считается наибольшей за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.
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