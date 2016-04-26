Жители Припяти зашли в свои квартиры спустя 30 лет после катастрофы (фоторепортаж)

16:41, 26 апреля 2016
Общество
13509

Фотограф Reuters сфотографировал жителей Припяти в собственных домах спустя 30 лет после трагедии на Чернобыльской АЭС.

Татьяна Чернявская, 65 лет, стоит на своей кухне
Татьяна Чернявская, 65 лет, стоит на своей кухне /  © REUTERS
Николай Чернявский, 66 лет, в собственной квартире в Припяти.
Николай Чернявский, 66 лет, в собственной квартире в Припяти. /  © REUTERS
Роман Чернявский, 32 года
Роман Чернявский, 32 года /  © REUTERS
Архивное фото семьи Чернявских, сделанное до взрыва
Архивное фото семьи Чернявских, сделанное до взрыва /  © REUTERS
© REUTERS
Елена Куприянова, 42 года, в собственной квартире в Припяти
Елена Куприянова, 42 года, в собственной квартире в Припяти /  © REUTERS
© REUTERS
Валентина Ермакова, 64 года, в собственной квартире в Припяти
Валентина Ермакова, 64 года, в собственной квартире в Припяти /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Зоя Перевозченко, 66 лет, вернулась в собственную квартиру
Зоя Перевозченко, 66 лет, вернулась в собственную квартиру /  © REUTERS
© REUTERS
Ольга Королёва, 39 лет
Ольга Королёва, 39 лет /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
41-летний Алексей Ермаков в квартире, из которой его эвакуировали
41-летний Алексей Ермаков в квартире, из которой его эвакуировали  /  © REUTERS

Для них 3-дневная эвакуация превратилась в 30-летнее изгнание.

После аварии на Чернобыльской АЭС из пострадавших районов эвакуировали 116 тысяч человек, еще 230 тысяч были переселены из зараженной зоны.

Читайте такжеСегодня 30-я годовщина Чернобыльской катастрофы (фоторепортаж)

Из числа пострадавших вследствие аварии умерло 167 653 человек, среди них 2929 ликвидаторов. 83% пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы страдают от различных заболеваний, а среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС - 92%.

Катастрофа считается наибольшей за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter