Адвокат объяснил визит "доктора Лизы" к Савченко попыткой дезинформировать

Об этом заявил ее адвокат Николай Полозов в эфире "112 Украина".

"Доктор Лиза" это абсолютно прокремлевский человек, и просто так она никуда ездить не будет. В данном случае речь шла, безусловно, о дезинформации Надежды, ей предлагали сидеть тихо, мотивируя это тем, что ее скоро могут освободить, чтобы не было никакого шума, чтобы все было тихо и спокойно, чтобы дать возможность Путину сохранить лицо. Вместе с тем, доверия словам Елизаветы Глинки нет никакого, Надежда не верит в России никому, ни Глинке, ни Путину. Я думаю, что это очередной заход к Надежде Савченко для того, чтобы ее просто дезинформировать, зря обнадежить, прежде всего для того, чтобы сбить информационный накал, связанный с ее незаконным удержанием в России", - сказал Полозов.

Читайте такжеПАСЕ призвала освободить всех пленных на Донбассе и наказать виновных - резолюция

Он также сообщил, что после визита Глинки в СИЗО никого не пускали, а возможность встретиться с Савченко появится лишь в понедельник у адвоката Марка Фейгина.

Отметим, что в 2014 году "доктор Лиза" организовывала отправки детей из оккупированного Донбасса в Россию.