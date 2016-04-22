Бывший пленный рассказал, что вывесить флаг Украины в оккупированном Крыму - это подписать себе приговор

Андрей Щекун, который выдержал на себе пытки оккупационной крымской власти, рассказал о едва не ежедневных арестах волонтеров, активистов и простых граждан, которые хоть как-то демонстрируют свою проукраинскую позицию, рассказал он в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1.

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"Мало кто знает, но на этой неделе были аресты и обыски простых волонтеров, которые помогают крымчанам стать гражданами Украины, собрать документы. Их задерживали, допрашивали, но отпустили", - сказал он.

По словам Андрея Щекуна, вывесить украинский флаг в Крыму сейчас – это подписать себе приговор. Он вспомнил, как за этот поступок оккупанты арестовали одного фермера и пытали его. Сам Андрей Щекун 11 дней пробыл в плену россиян во время захвата Крыма. Он говорит, что его пытали с помощью электричества и других спецсредств. По словам Щекуна, он не видел своих палачей, но позже узнал их по голосу – среди них были террористы Игорь Безлер и Игорь Гиркин.

Бывший пленный говорит, что подал против них иск в Европейский суд по правам человека. Андрей Щекун добавил, что его трижды пытались обменять, но обмен срывался. Вместе с ним освободили еще 39 пленных в Крыму – всех 40 человек обменяли на одного российского ГРУшника, которого поймали "где-то на Киевщине".