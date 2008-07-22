Началась выдача доплат к пенсиям через почту

Сегодня во всех регионах Украины начата выплата доплат к пенсиям через предприятия почтовой связи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины со ссылкой на Пенсионный фонд Украины, выплата начата во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 16.07.2008 г. № 654 «О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан».

Суммы доплат к пенсиям тем пенсионерам, которые получают пенсии через банковские учреждения, 23 июля будут зачтены на их текущие счета в этих учреждениях.

Доплаты к пенсиям за июль пенсионеры могут получить по дополнительным ведомостям до 31 июля. Если пенсионер не получил доплату (выезжал за пределы места проживания и т.п.), выплата доплаты за июль будет обеспечена вместе с выплатой основной пенсии в августе, сообщает Минтруда.