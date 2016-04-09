Адвокат рассказала, когда Россия может передать украинских политзаключенных

Процедура оформления документов, необходимых для возвращения Александра Кольченко и других осужденных украинцев на родину, о которых говорил Минюст РФ, может занять месяц, может два, передает слова адвоката "Апостроф".

"Сейчас идет сбор документов. Когда документы из ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний - Ред.) придут, то Министерство юстиции России, вместе с запросом Минюста Украины отправят эти документы на рассмотрение в суд для принятия решения о возможности отбывания наказания в Украине", - отметила Сидоркина, добавив, что последнее слово за судом.

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Кроме того, адвокат сообщила, что пока никакого затягивания дела нет.

"В рамках сроков, установленных законом, они и собирают документы. Процедура выдержана, никаких затягиваний нет. Потому что из Министерства юстиции Украины документы были отправлены 10 марта. И ровно в эти сроки рассмотрения Минюст России укладывается. Процессуально они никаких нарушений в этом плане не допускали", - добавила Сидоркина.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство юстиции Российской Федерации поручило Федеральной службе исполнения наказаний подготовить документы для решения вопроса о передаче Украине четырех осужденных, включая режиссера Олега Сенцова, для дальнейшего отбывания наказания на родине.

В то же время в Минюсте подчеркивают, что окончательное решение будет принято федеральными судами России.