"Ребята шли собирать фиалки под Счастьем": прокурор высмеял "доказательства невиновности" ГРУшников

Доказательства адвокатов доказывают лишь факт присутствия российских войск на территории Украины, и суд не может признать их надлежащими доказательствами в уголовном производстве в отношении российских диверсантов Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во время перерыва в судебном заседании заявил прокурор Игорь Нимченко.

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“Все эти доказательства, которые предоставила защита, - это прямое доказательство российской агрессии, поскольку по логике этих доказательств получается, что «прекрасные ребята» Александров и Ерофеев ушли собирать фиалки в район моста вблизи Счастья, а там совершенно случайно была другая диверсионно-разведывательная группа, которая совершенно случайно имела такое же оружие, и группа убила нашего бойца. И якобы Александров и Ерофеев не имеют к этому никакого отношения”, - сказал Нимченко.

Кроме того, он заявил, что все видеосвидетельства террористов “ЛНР” «сделаны, как под копирку, они говорили то, что им приказали». То есть это прямое доказательство того, что россияне полностью манипулируют этими людьми – боевиками из группировок “ЛНР” и “ДНР”, добавил прокурор.

Также Нимченко выразил убеждение, что показания боевиков о непричастности Александрова и Ерофеева к убийству украинского бойца Вадима Пугачева и вообще к боевому столкновению с подразделением Вооруженных сил Украины не будут признаны судом надлежащими доказательствами их невиновности.

“Коллегия суда неоднократно заявляла, что даст оценку доказательствам при вынесении приговора, но, я уверен, что такие доказательства являются недопустимыми, и суд это подтвердил”, - сказал прокурор.

Как сообщал УНИАН, сегодня Голосеевский райсуд Киева продолжил рассмотрение дела Ерофеева и Александрова.

Сторона защита продолжает предоставлять суду свои доказательства. Среди них преимущественно видео- и письменные свидетельства так называемых милиционеров так называемой «народной милиции» “ЛНР” о том, что украинского солдата Пугачева убил “милиционер по фамилии Житний”.

Кроме того, защита предоставила “справки” от террористов о том, что винтовка “Винторез”, из которой был убит Пугачев, была найдена на складах оружия луганского управления СБУ и что подобное оружие не выдавалось так называемым милиционерам “ЛНР”, в том числе Александрову и Ерофееву.

Справка УНИАН. 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

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Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении российских военнослужащих было завершено. Их обвиняют в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

21 марта Голосеевский райсуд продлил арест Ерофеева и Александрова до 19 мая.