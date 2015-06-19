На территории Украины находятся почти 9 тысяч российских военных – штаб АТО

Об этом заявил заместитель руководителя штаба АТО полковник Сергей Галушко, сообщает пресс-центр штаба.

«Непосредственно на территории Украины зафиксировано наличие группировка российских войск в составе почти 9 тысяч человек, которые имеют на вооружении 532 единицы бронетанковой техники, 153 единицы артиллерийских орудий, 190 танков, 89 единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО), средств ПВО — 66 и 4 «Точки-У», - сказал он, добавив, что группировки российских войск также сосредоточены на границе с Украиной.

Читайте такжеГенсек НАТО: Россия делает все возможное, чтобы скрыть свою военную активность

«Незаконные вооруженные формирования насчитывают около 33 тысяч человек, имеющих на вооружении более 368 танков, свыше 940 боевых бронированных машин, 375 единиц ствольной артиллерии», - отметил Галушко.