Во время движения загорелся пассажирский поезд Одесса-Ковель
09:08, 17 июля 2008Общество
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Жертв и пострадавших нет
В 2 часа ночи 17 июля в Калиновском районе Винницкой области на перегонке Гуловцы-Голендры возле станции «Голендры» во время движения пассажирского поезда №84 «Одесса-Ковель» (11 вагонов) в машинном отделении локомотива произошло возгорание 4-го тягового двигателя.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 04 часа 26 минут пожарным поездом станции Казатин пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Задержки движения не было.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Винницкой области.
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