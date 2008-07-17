Во время движения загорелся пассажирский поезд Одесса-Ковель

В 2 часа ночи 17 июля в Калиновском районе Винницкой области на перегонке Гуловцы-Голендры возле станции «Голендры» во время движения пассажирского поезда №84 «Одесса-Ковель» (11 вагонов) в машинном отделении локомотива произошло возгорание 4-го тягового двигателя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 04 часа 26 минут пожарным поездом станции Казатин пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Задержки движения не было.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Винницкой области.