Тимошенко направляет в регионы окорочка по 13,5 грн. за килограмм

Госкомрезерв Украины с сегодняшнего дня начал интервенцию куриных окорочков на рынок, и цена на них должна в розничной торговле снизиться до 13,5 грн. за килограмм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на селекторном совещании с руководителями облгосадминистраций.

«Сегодня Госрезерв начал интервенционные процедуры по закупке этого мяса и направление его в регионы», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к губернаторам относительно необходимости давать заявки Госкомрезерву на поставку окорочков в их регионы.

«Сегодня Госрезерв располагает необходимой продукцией, чтобы передать ее вам сегодня, даже не завтра…», - заявила она и попросила губернаторов направлять полученную продукцию в супермаркеты и контролировать, чтобы окорочка в розничной торговле были не дороже 13,5 грн. за кг.

«Это на 10 грн. дешевле, чем сегодня в розничной торговле (стоимость окорочков – УНИАН)», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что мяса в регионы может быть поставлено столько, сколько будет необходимо.

«Тут вопрос не в рентабельности, рентабельность там зашкаливает за все разумные пределы. Это вопрос коррупции, бесконтрольности и картельных сговоров – вот в чем здесь вопрос», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Союз птицеводов заявил сегодня, 15 июля, о стабильности цены на мясо птицы и рассчитывает сохранить действующие цены на ближайшие 1-1,5 месяца.