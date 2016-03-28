"Территория для эскулапов": Кушанашвили прокомментировал запрет на въезд в Украину
13:16, 28 марта 2016Общество
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Скандальный российский журналист Отар Кушанашвили назвал Верховную Раду территорией для эскулапов.
Скандальный журналист назвал украинских депутатов "тупицами" / facebook.com/otar.kushanashvili
Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Тупицы - это же территория эскулапов. Должны эскулапы прийти и лечить депутатов Верховной Рады, запрещающих мне въезд туда. Потому что они выступили с ней только ради того, чтобы выступить», - сказал телеведущий Отар Кушанашвили.
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Напомним, ранее стало известно, что СБУ запретила въезд в Украину Кушанашвили на три года за высказывания в отношении Украины и главы украинского правительства, а также защиту Кремля.
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