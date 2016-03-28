"Территория для эскулапов": Кушанашвили прокомментировал запрет на въезд в Украину

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Тупицы - это же территория эскулапов. Должны эскулапы прийти и лечить депутатов Верховной Рады, запрещающих мне въезд туда. Потому что они выступили с ней только ради того, чтобы выступить», - сказал телеведущий Отар Кушанашвили.

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Напомним, ранее стало известно, что СБУ запретила въезд в Украину Кушанашвили на три года за высказывания в отношении Украины и главы украинского правительства, а также защиту Кремля.