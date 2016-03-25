Россиянин, который сообщил о взрывчатке в самолете "Дубай-Киев", оказался нетрезвым

Об этом пресс-секретарь аэропорта «Киев» Галина Богданенко заявила в эфире телеканала «112 Украина».

«Один из пассажиров на борту сообщил экипажу о том, что у него есть взрывчатка с собой... Пассажир выпил и вел себя неадекватно... Экипаж передал эту информацию диспетчерской службе нашего аэропорта. Это было за 10 минут до того, как самолет приземлился. Когда самолет приземлился, его встречали не только службы аэропорта, но и подразделения СБУ и взрывотехники», - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук информировал, что в аэропорту «Киев» (Жуляны) совершил плановую посадку самолет. На борту находилось 149 пассажиров и семь членов экипажа. По словам Ткачука, приземление произошло в штатном режиме, но после приземления один из пассажиров сообщил о том, что на борту самолета находится взрывчатка, и он собирается ее взорвать.

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По словам Ткачука, пассажир, угрожавший взорвать самолет, уже задержан, он оказался гражданином РФ.

Также Ткачук отметил, что задержали еще одного гражданина РФ, который, «по оперативным данным, причастен к этому событию».