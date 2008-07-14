Украинский миротворец умер от малярии

В результате заболевания малярией умер украинский военнослужащий контрактной службы Игорь Терлецкий, который с ноября 2007 года по июнь 2008 года выполнял миротворческую миссию в Либерии.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, И.Терлецкий умер 13 июля во Львове, находясь на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона.

Сержант И.Терлецкий проходил службу в составе 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины сил Миссии ООН в Либерии.

После прибытия в Украину и прохождения карантина с 18 июня до 30 июня 2008 года ему был предоставлен отпуск, после которого сержант должен был прибыть в свою воинскую часть.

26 июня, почувствовав ухудшение самочувствия, И.Терлецкий самостоятельно обратился в Военно-медицинский клинический центр Западного региона и был госпитализирован в инфекционное отделение. После обследования ему был установлен диагноз “тропическая малярия, тяжелое течение, усложненное двусторонней пневмонией и инфекционным токсичным миокардитом (инкубационный период до 30 суток)”.

29 июня, после заострения течения болезни, военнослужащий был переведен к реанимационному отделению. Однако, несмотря на все старания врачей и комплексную медицинскую помощь, спасти И.Терлецкого не удалось.