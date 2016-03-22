Дело против капитана катера "Иволга", погубившего 20 человек, передали в суд

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, 22 марта прокуратура направила в Белгород-Днестровский горрайонный суд обвинительное заключение в отношении капитана катера «Иволга».

Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 276 УК Украины).

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября 2015 года в Черном море в районе поселка Затока Одесской области перевернулся катер «Иволга», на борту которого находилось около 40 человек, 20 из которых погибли. В частности, часть тел обнаружили уже позднее в Днестровском лимане, куда их занесло течением.

Само судно было поднято на поверхность и арестовано решением суда.