В дни оглашения приговора Савченко у суда готовятся провокации – адвокат
В российском городе Донецк возле здания суда в дни оглашения приговора (21-22 марта) по делу украинской летчицы Надежды Савченко готовят провокации против иностранцев, народных депутатов Украины и aдвокатов.
Об этом один из защитников Савченко Николай Полозов написал в Facebook.
«Поступают сообщения, что прокремлевские радикальные организации типа "Антимайдан" и "НОД" готовят провокации в ростовском Донецке у суда в дни оглашения приговора по делу Надежды Савченко. Объектами данных провокаций могут выступить иностранные представители, депутаты Верховной Рады, aдвокаты», - сообщил Полозов.
Поступают сообщения, что прокремлевские радикальные организации типа "Антимайдан" и "НОД" готовят провокации в ростовско...Posted by Nikolai Polozov on Sunday, March 20, 2016
Справка УНИАН. Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем силой переправили ее в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.
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Прокуратура требует приговорить летчицу к 23 годам лишения свободы.
Сегодня Полозов сообщил, что украинцам, приезжающим в Россию с целью присутствовать в суде во время оглашения приговора Савченко, отказывают во въезде.
В то же время группа народных депутатов от «Блока Петра Порошенко» и «Батькивщины» вместе с пресс-секретарем президента Украины Святославом Цеголко отправились в Донецк, чтобы поддержать Савченко в суде 21-22 марта.
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По данным Радио Свобода, в Донецке усилены меры безопасности, завезли дополнительные наряды полиции и планируют провести митинг бюджетников «в поддержку российского правосудия».