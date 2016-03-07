Основатель фестиваля "КаZантип" ответил Поклонской: Создается впечатление, что мы опаснее ИГИЛ

Об этом он написал в своем Facebook.

Он подчеркнул, что запрещать лидера крымской развлекательной сферы, проект, получивший мировое признание, и одновременно пытаться развивать "убогий внутренний лоховской туризм, истерично импортозамещать турецкие пляжи" нелогично, и отметил, что новым для него стало заявление Поклонской о том, что это "вопрос национальной безопасности".

"Спорить с генерал-лейтенантом мы, конечно, не будем. Она и зоопарки в Крыму также запрещала. Возможно, тоже из соображений национальной безопасности. Создается впечатление, что мы опаснее и запрещеннее, чем ИГИЛ", – написал Маршунок.

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Он также отметил, что "нельзя запретить то, что живет в памяти тысяч людей, в их душах и сердцах", и сообщил, что готовит два новых "внешних" проекта и один "внутренний".

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"Да, нам не сложно поставить еще одну новую точку на карте и обозначить дату, когда мы снова будем вместе. Главным и неоспоримым преимуществом Республики Каzантип было и остается ее мобильность. Но Поповку мы просто так не сдадим, поскольку это маленькая родина для многих из нас", – также написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Поклонская заявила, что не допустит проведения "КаZантип" и его преемника Befooz, в Крыму,назвав их в своем посте в Facebook "наркофестивалями".

Проведение фестиваля «Befooz» планировалось в селе Поповка с 31 июля по 16 августа. Ранее здесь 14 лет подряд проводился фестиваль «Республика Z». В этом году его устроители – ООО «Центр молодежных инициатив «Зебра» – изменили название фестиваля

В 2014 году «КаZантип» переехал на черноморское побережье Грузии в Анаклию. Организаторы признали, что понесли убытки из-за недостатка туристов и высоких цен. В феврале 2015 года фестиваль должен был состояться на острове в Камбодже, однако за две недели до начала мероприятия местные власти заявили об отмене фестиваля из-за его излишней «сексуальной активности».