Прокурор "Няша" запретила проводить фестиваль-преемник "КаZантипа" в Крыму

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Прокуратурой опротестовано решение сессии Штормовского сельсовета, согласовавшего проведение мероприятия при наличии нарушения закона. Констатировано, что проведение фестиваля «Бифуз» ввиду наличия неустраненных нарушений является незаконным и до устранения нарушения недопустимо», – сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщает издание, 24 июля под председательством российского прокурора Крыма Натальи Поклонской прошло совещание по вопросу законности проведения фестиваля. Представители МЧС и Роспотребнадзора сообщили, что место, выбранное организаторами, не соответствует необходимым требованиям, а прокуратура района отметила, что продажа алкоголя на фестивале противоречит законодательству.

Как сообщали Крым.Реалии, проведение фестиваля «Befooz» планировалось в селе Поповка с 31 июля по 16 августа. Ранее здесь 14 лет подряд проводился фестиваль «Республика Z». В этом году его устроители – ООО «Центр молодежных инициатив «Зебра» – изменили название фестиваля

В 2014 году «КаZантип» переехал на черноморское побережье Грузии в Анаклию. Организаторы признали, что понесли убытки из-за недостатка туристов и высоких цен. В феврале 2015 года фестиваль должен был состояться на острове в Камбодже, однако за две недели до начала мероприятия местные власти заявили об отмене фестиваля из-за его излишней «сексуальной активности».