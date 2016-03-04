"Вопрос нацбезопасности": Оккупанты навсегда запретили молодежный фестиваль "КаZантип" в Крыму

Об этом сообщает РИА "Крым".

«Организаторы подобных фестивалей должны понимать, что свободно проводить такие мероприятия им никто не позволит. Это вопрос национальной безопасности; здоровье молодого поколения, которое должно быть свободно от пагубных пристрастий, подчеркнула прокурор», - заявила Поклонская.

Во время одного из рейдов на фестивали сотрудники ведомства наркополиции РФ якобы задержали 11 человек в состоянии наркотического опьянения. Также оккупанты заявили, что у них есть претензии к организаторам фестиваля по поводу пожарной безопасности, санитарных норм и жалоб жителей населенных пунктов, расположенных около места, где проводился фестиваль.

Наркополиция РФ заявила, что вводит запрет на проведение любых акций в форме типа «КаZантип».

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Музыкальный фестиваль «КаZантип» проводился в Крыму с 1995 года. В июле 2015 года организаторы фестиваля отказались от проведения мероприятия в Крыму.

24 июля под председательством Поклонской прошло совещание по вопросу законности проведения фестиваля. Представители МЧС и Роспотребнадзора сообщили, что место, выбранное организаторами, не соответствует необходимым требованиям, а прокуратура района отметила, что продажа алкоголя на фестивале противоречит законодательству.

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Как сообщал УНИАН, проведение фестиваля «Befooz» планировалось в селе Поповка с 31 июля по 16 августа. Ранее здесь 14 лет подряд проводился фестиваль «Республика Z». В этом году его устроители – ООО «Центр молодежных инициатив «Зебра» – изменили название фестиваля

В 2014 году «КаZантип» переехал на черноморское побережье Грузии в Анаклию. Организаторы признали, что понесли убытки из-за недостатка туристов и высоких цен. В феврале 2015 года фестиваль должен был состояться на острове в Камбодже, однако за две недели до начала мероприятия местные власти заявили об отмене фестиваля из-за его излишней «сексуальной активности».