В Полтаве автомобиль нардепа Бублика сбил 12-летнего мальчика
16:52, 04 марта 2016Общество
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Сегодня в Полтаве в результате ДТП с участием автомобиля внефракционного народного депутата Юрия Бублика был госпитализирован ребенок.
Депутат Бублик на месте ДТП / Фото poltava.today
Как сообщает Главное управление полиции в Полтавской области, ДТП произошло на перекрестке улиц Фрунзе и Ленина.
Автомобиль под управлением помощника Бублика, в котором находился и сам депутат, сбил 12-летнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу.
По словам самого Бублика, автомобиль ехал со скоростью около 30 км/ч.
Парень бедром разбил лобовое стекло. Скорая помощь приехала оперативно. Пострадавшего в сопровождении его отца госпитализировали.
В больнице сообщили, что пострадавший находится в состоянии средней тяжести, ближе к удовлетворительному - у него ушибы, а переломов нет.
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