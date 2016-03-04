В Полтаве автомобиль нардепа Бублика сбил 12-летнего мальчика

Как сообщает Главное управление полиции в Полтавской области, ДТП произошло на перекрестке улиц Фрунзе и Ленина.

Автомобиль под управлением помощника Бублика, в котором находился и сам депутат, сбил 12-летнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу.

По словам самого Бублика, автомобиль ехал со скоростью около 30 км/ч.

Парень бедром разбил лобовое стекло. Скорая помощь приехала оперативно. Пострадавшего в сопровождении его отца госпитализировали.

В больнице сообщили, что пострадавший находится в состоянии средней тяжести, ближе к удовлетворительному - у него ушибы, а переломов нет.

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