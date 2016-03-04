Высший совет юстиции выявила признаки нарушения присяги в действиях 46 судей, которые преследовали "майдановцев"

Об этом заявил председатель Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк.

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Он также сообщил, что ВСЮ принял решение внести представление об увольнении в связи с нарушением присяги судьи в отношении 22-х из 35 судей, восемь таких представлений было подано президенту, 14 - в парламент.

«Президент уволил всех восьмерых, чего, увы, нельзя сказать о Верховной Раде, поскольку она не приняла решения ни по одному из 14 судей», - сказал Бенедисюк.