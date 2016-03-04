Высший совет юстиции выявила признаки нарушения присяги в действиях 46 судей, которые преследовали "майдановцев"
13:38, 04 марта 2016Общество
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Высший совет юстиции усматривает признаки нарушения присяги в действиях 46 судей, которые преследовали активистов Майдана, на сегодняшний день уже рассмотрено и вынесено решение по 35 судьям.
УНИАН
Об этом заявил председатель Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк.
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Он также сообщил, что ВСЮ принял решение внести представление об увольнении в связи с нарушением присяги судьи в отношении 22-х из 35 судей, восемь таких представлений было подано президенту, 14 - в парламент.
«Президент уволил всех восьмерых, чего, увы, нельзя сказать о Верховной Раде, поскольку она не приняла решения ни по одному из 14 судей», - сказал Бенедисюк.
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