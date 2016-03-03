Глава Волынского облсовета Палица предложил вариант решения жилищного вопроса бойцов АТО

Главной темой встречи стал жилищный вопрос бойцов АТО.

Так, Палица предлагает в городах отыскать участки под возведение многоэтажек, в которых часть квартир застройщик мог бы выделять под квартиры для бойцов АТО.

Согласно законодательству, участники АТО могут получить 10 соток земли в городе, 15 в поселке или 25 в селе.

Однако, на сегодня, немало бойцов находятся в очереди на получение земельных участков, но земли, а особенно в черте городов и вблизи них, практически нет. Кроме того, даже получив землю, часто не хватает средств на изменение ее целевого назначения или ее рационального использования.

Поэтому обеспечение возможности бойцам АТО получать квартиры в многоэтажках – вполне реальный вариант для решения их жилищных проблем.

"Наши усилия следует объединить. Мы поможем вам найти землю в Луцке или за пределами города и строительную организацию, которая возведет жилой дом, где вы гарантированно получите жилье. В областном бюджете мы найдем возможность, чтобы выделить определенные средства на коммуникации для таких многоэтажек и обустройство инфраструктуры вблизи них", - обратился Палица к руководителям общественных организаций

В то же время, по словам председателя наблюдательного совета ПАО «Луцксантехмонтаж №536» Виктора Чернуха, под такую программу в Луцке найдено три участка по 3 гектара.

Палица отметил, что, согласно предварительным прогнозам, за год в такой способ, можно освоить 5 гектаров земли, а это – возможность выделить 200 помещений для бойцов АТО.

По его словам, чтобы получить квартиры в новостройках, бойцы не должны претендовать еще и на земельные участки. Бойцы АТО, которые от наделов не намерены отказываться, могут объединиться в сельскохозяйственные кооперативы, что даст возможность создать новые рабочие места.

Так, Палица предложил подписать соответствующее соглашение, в котором будет предусмотрена продажа земли лишь в пределах кооператива. Средствами на сельскохозяйственную технику и выращивания нового урожая, по словам председателя облсовета, также помогут.

Представитель Союза участников АТО Ярослав Мудрик, в свою очередь, поддержал такую идею.