СБУ задержала мужчину, переправлявшего террористов через украинскую границу
16:41, 29 февраля 2016Общество
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Служба безопасности Украины задержала гражданина "одной из соседних стран", который находился в международном розыске за переправку представителей международных террористических организаций через государственную границу Украины.
СБУ задержала преступника, переправлявшего террористов через границу Украины / Фото УНИАН
Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленник был задержан в Запорожской области.
Отмечается, что он причастен к незаконной переправке через границу уроженца Российской Федерации, который в октябре 2013 года подорвал себя во время прохождения паспортного контроля на пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области.
Напомним, что в результате взрыва злоумышленник погиб, два пограничника получили телесные повреждения различной степени тяжести.
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