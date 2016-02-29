СБУ задержала мужчину, переправлявшего террористов через украинскую границу

16:41, 29 февраля 2016
Общество
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Служба безопасности Украины задержала гражданина "одной из соседних стран", который находился в международном розыске за переправку представителей международных террористических организаций через государственную границу Украины.

Пункт пропуска

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленник был задержан в Запорожской области.

Отмечается, что он причастен к незаконной переправке через границу уроженца Российской Федерации, который в октябре 2013 года подорвал себя во время прохождения паспортного контроля на пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области.

Напомним, что в результате взрыва злоумышленник погиб, два пограничника получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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