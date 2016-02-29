В СБУ рассказали об еще одном деле против "азовца" Краснова, открытом в 2014 году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сегодня на брифинге.

"Нашими следователями в полном объеме соблюдались все требования Уголовного процессуального кодекса, в том числе о предоставлении Краснову услуг адвоката. И в течение определенного законодательством срока - 72 часа - судом будет избрана мера пресечения господину Краснову", - заявил Ткачук.

При этом представитель СБУ сообщил, что Краснов обвиняется и по другому делу, связанному также с признаками преступления, предусмотренного статьей 263 УК (незаконное хранение оружия).

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"Это дело сейчас рассматривается в суде... 21 мая 2014 года в доме Краснова проводились следственные действия, проводился обыск, во время которого был обнаружен также целый арсенал с оружием", - сказал Ткачук.

По его словам, в июле 2014 года Краснова освободили под залог, и затем он вошел в добровольческое движение.

Ткачук отметил, что задержание Краснова вызвало общественный резонанс, и в связи с этим в СБУ удивлены. "Потому что, когда служба арестовывает собственных сотрудников, полковников, подполковников, то такого резонанса и такого внимания к таким событиям почему-то нет", - сказал Ткачук.

Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области. В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест устроил тайник со взрывчаткой.

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"Краснов вместе с Шелест были задержаны на автозаправке сразу после закладки тайника, схрона, возле села Счастливое на трассе Киев-Харьков", - сообщил руководитель аппарата председателя СБУ.

В свою очередь адвокат Краснова Андрей Мамалыга заявил, что сотрудники СБУ к его подзащитному применяли пытки, требуя признаний о тайнике с оружием.

Тем временем представители батальона “Азов” второй день пикетируют здание столичной СБУ с требованием освободить Краснова.