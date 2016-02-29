Историки представили интерактивную карту всех сражений в истории человечества

Источником информации для Nodegoat стали записи о 8049 сражениях (с 2500 года до нашей эры до 2015 года нашей эры), представленные в онлайн-энциклопедиях Wikipedia и DBpedia, пишет Лента.ру со ссылкой на Gizmodo. Однако программа смогла локализовать в пространстве и времени лишь 2657 сражений.

На карте можно не только выбрать интересующий их регион, но и задать исторический период. Указав на метку сражения, пользователь видит окно, где указано его название и ссылка на статью о нем в онлайн-энциклопедии. Кроме того, программа помогает найти малоизвестные битвы в экзотических уголках планеты.

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Полученная картина при всей своей фрагментарности позволяет сделать некоторые выводы. Например, большинство битв на территории Северной Америки имели место при завоевании континента европейцами, военное насилие в Европе носит циклический характер, а большинство известных сражений на территории Юго-Восточной Азии прошли в последние несколько веков.