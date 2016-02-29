На Донетчине правоохранителям сдался боевик из террористической бригады "Пятнашка" (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, в декабре 2015 года мужчина, поддавшись действию российской пропаганды, присоединился к террористической группировки "Пятнашка". С оружием в руках он охранял места расположения банды, выполнял хозяйственные работы.

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"Столкнувшись с реалиями службы в бандформировании, где процветала наркомания, алкоголизм, грабежи, издевательства как над мирным населением, так и над членами группировки, мужчина оставил оружие и сбежал из "Пятнашки", - сказано в сообщении.

Человек перешел линию разграничения, добровольно сдался украинским правоохранителям, воспользовавшись программой "Тебя ждут дома".

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В настоящее время мужчина находится дома. Осуществляется проверка относительно его участия в незаконных вооруженных формированиях.

"Интернациональная бригада "Пятнашка" известна тем, что в ее составе воюют выходцы из Абхазии, а флаг самопровозглашенной кавказской республики присутствует на эмблеме бандформирования вместе с триколором "ДНР".