Совет Нацбанка утвердил курс гривни к доллару

Совет Национального банка Украины утвердил возможное колебание официального курса во втором полугодии от отметки 4,85 грн./долл. в рамках +/- 4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО на совместной с председателем правления НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ пресс-конференции после заседания Совета Нацбанка.

По его словам, соответствующие изменения были внесены в Основные принципы денежно-кредитной политики на 2008 год.

До внесения изменений в этот документ коридор обменного курса грн./долл. был установлен в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 доллар США. С 22 мая 2008 года правление Нацбанка изменило официальный курс в сторону укрепления национальной валюты Украины с 5,05 до 4,85 грн. за 1 доллар, что выходило за пределы установленного Советом НБУ валютного коридора.

«На сегодня у нас есть единая позиция относительно курсовой политики. Мы единогласно проголосовали решение, которое звучит так: официальный курс гривни к доллару США на второе полугодие 2008 года составляет 4,85 грн./долл. с возможными отклонениями +/- 4%», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Председатель Совета НБУ также отметил, что Нацбанк не будет ограничиваться привязкой к доллару при установлении официального курса, а будет проводить бивалютную политику, то есть учитывать соотношение доллара к евро, а также к валютам стран крупнейших торговых партнеров Украины.

В свою очередь, В.СТЕЛЬМАХ отметил, что Украине пока рано переходить на плавающий валютный курс. «Сегодня Совет НБУ сказал, что преждевременно. Необходимо все-таки давать сигналы бизнесу, что пока могут быть указанные колебания», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Характеризируя возможные колебания официального курса, председатель правления Нацбанка отметил, что все будет зависеть от ситуации с показателем критического импорта. «Если на газ цены уже фиксированные до конца года, то на нефть могут быть пики, которые заставят делать коррекцию», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Нацбанк укрепил гривню, установив с 22 мая официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 4,85 грн./долл. Однако, уже 22 мая Совет Национального банка Украины вернул официальный курс гривни на уровень 5,05 грн./долл., применив право вето относительно решения правления НБУ об установлении официального курса на уровне 4,85 грн./долл.

П.ПОРОШЕНКО вечером 22 мая подчеркнул, что, исходя из решения Совета, в Украине на 22 мая действует официальный курс на уровне 5,05 грн./долл.

Однако Нацбанк на 23 мая оставил без изменений официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный на 22 мая: 100 USD США - 485.0000 грн.

На 4 июля курс составляет 484,9800 грн. за 110 долл.