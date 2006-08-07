Азаров о валютном курсе, экспорте металла и политическом киллерстве

Первый вице-премьер – министр финансов Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что валютная политика нового правительства будет осуществляться в интересах экономики страны и обеспечения позитивного торгового баланса.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил в интервью, опубликованном сегодня в газете «Дело».

«Валютный курс должен всегда отвечать интересам страны в целом. Он должен обеспечивать, прежде всего, позитивный платежный баланс и должен работать таким образом, чтобы в процессе внешней торговли у нас было положительное сальдо торговли, а не негативное, как сейчас. Отрицательное торговое сальдо, как известно, рано или поздно приводит к банкротству национальной валюты», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, предприятия-экспортеры могут рассчитывать на поддержку в области валютной политики только в случае острой необходимости, но при условии обеспечения баланса между импортом и экспортом. «Если мы имеем дело с ростом цен на металлы как основного продукта нашего экспорта, если мы имеем дело с хорошей конъюнктурой на внешнем рынке, то валютная политика должна быть одной. Если же мы имеем дело со стагнацией в металлургическом комплексе, то валютная политика должна быть совершенно иной», - объяснил первый вице-премьер.

Вместе с тем Н.АЗАРОВ отметил, что новое правительство намерено выстаивать отношения с Национальным банком Украины таким образом, «чтобы все решения, которые будут в нем приниматься, шли на пользу экономике и производству». «Когда говорят, что «регионалы» желают обвалить гривню, я называю это полной чушью и политическим киллерством! Для чего ее валить? Разве кто-то из наших производителей в этом заинтересован? Конечно, нет! Только стабильный, предсказуемый и обоснованный валютный курс - вот к чему мы будем стремиться», - подчеркнул он.