Правоохранителям сдался очередной экс-боевик "ДНР": не понравилось быть беженцем в России (видео)

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"В 2014 году мужчина, будучи членом одной из местных ячеек Донецкого казачества и поддерживая идею "русского мира", присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ДНР". Он с оружием в руках нес службу на блокпостах", - сказано в нем.

Попав под обстрел, боевик осознал ошибочность своего поступка, со временем разочаровался в идеях новосозданной псевдореспублики, решил бросить оружие и самовольно оставить боевиков, отмечает СБУ.

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При первой возможности, присоединившись к группе беженцев, мужчина уехал в Россию.

"Ничего там хорошего нет", - прокомментировал сам экс-боевик свою жизнь в лагере беженцев.

Сейчас СБУ проводит следственные действия, проверяя деятельность мужчины в незаконных вооруженных формированиях.

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