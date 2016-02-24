Правоохранителям сдался очередной экс-боевик "ДНР": не понравилось быть беженцем в России (видео)
Украинским правоохранителям добровольно сдался житель Славянского района Донецкой области, который был членом незаконных вооруженных формирований.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"В 2014 году мужчина, будучи членом одной из местных ячеек Донецкого казачества и поддерживая идею "русского мира", присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ДНР". Он с оружием в руках нес службу на блокпостах", - сказано в нем.
Попав под обстрел, боевик осознал ошибочность своего поступка, со временем разочаровался в идеях новосозданной псевдореспублики, решил бросить оружие и самовольно оставить боевиков, отмечает СБУ.
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При первой возможности, присоединившись к группе беженцев, мужчина уехал в Россию.
"Ничего там хорошего нет", - прокомментировал сам экс-боевик свою жизнь в лагере беженцев.
Сейчас СБУ проводит следственные действия, проверяя деятельность мужчины в незаконных вооруженных формированиях.