Появился Оксфордский словарь для инвесторов в Украине

Ведущий аналитик рынков развивающихся стран - компания Oxford Business Group - впервые издала детальное исследование, посвященное Украине.

Публикация „Emerging Ukraine 2006” дает потенциальным инвесторам в украинскую экономику исчерпывающие свежайшие данные о политической и экономической ситуации в Украине, передает “Немецкая волна”.

Исследование компании Oxford Business Group, деятельность которой направлена на содействие инвестициям и рыночным преобразованиям, демонстрирует: несмотря на политическую нестабильность, рыночные и политические преобразования в Украине являются необратимыми, и она будет оставаться привлекательной для прямых капиталовложений. Улучшение делового климата и потенциальное членство в ВТО также положительно воспринимаются инвесторами.

Публикация содержит глубокий анализ политических и экономических событий, которые повлияли на состояние экономики Украины прошлых и нынешних лет, а также взгляды на них ключевых игроков, включительно с Президентом Виктором ЮЩЕНКО, министром иностранных дел Борисом ТАРАСЮКОМ и специалистом Международного института экономики Андерсом АСЛУНДОМ. Исследование на протяжении около 10 месяцев проводила группа специалистов Oxford Business Group в Украине.