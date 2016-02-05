Оценочная миссия ООН об итогах работы на Донбассе: мины представляют серьезную угрозу для гражданского населения

Как сообщили УНИАН в представительстве ООН в Украине, оценочная миссия начала свою работу в Украине 23 января текущего года.

Совместная техническая миссия провела встречи с рядом национальных и международных партнеров, в том числе с отраслевыми министерствами, службами по разминированию, международными и неправительственными организациями, а также техническими специалистами, работающими в Украине. Также миссия осуществила рабочие поездки в Донецкую и Луганскую области.

Команда специалистов подтвердила, что неразорвавшиеся мины, мины-ловушки и взрывные устройства значительно влияют на ситуацию на Востоке Украины и представляют серьезную угрозу для гражданского населения.

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Миссия подтвердила необходимость в более систематической координации действий по борьбе с угрозой, улучшении обмена информацией и активизации гуманитарной противоминной деятельности, включающей обучение по вопросам минной безопасности, идентификацию опасных зон и их демаркацию и очистку, а также применение комплексного подхода в поддержку жертв инцидентов, связанных с минами.

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Как сообщал УНИАН, в состав оценочной миссии ООН входили представители Программы развития ООН, Детского фонда ООН и Службы ООН по вопросам разминирования. Эту миссию в Украину пригласил глава Представительства Украины при ООН Владимир Ельченко с целью изучения ситуации на Донбассе относительно возможности размещения миротворческой миссии на востоке страны.

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Справка УНИАН. Как указано в Стратегии Организации Объединенных Наций по разминированию 2013-2018, стратегическим видением ООН является мир, свободный от опасности мин и взрывоопасных пережитков войны (ВПВ), в частности, кассетных боеприпасов, в котором люди и сообщества живут в безопасной среде, благоприятной для развития, где обеспечиваются права и потребности пострадавших от мин и ВПВ, а сами они полностью интегрированы в общества как равноправные члены.