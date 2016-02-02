Генпрокуратура повторно обратится с ходатайством об отстранении одиозного судьи Вовка

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

По данным Управления, прокуратурой города Киева осуществлялось досудебное расследование по уголовному производству об обвинении судьи Печерского районного суда г. Киева Вовка в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины, по результатам которого обвинительный акт был направлен в суд для рассмотрения по существу.

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Позже Вышгородским районным судом Киевской области обвинительный акт в отношении Вовка был возвращен прокурору Киева для доработки.

После этого на указанное решение суда прокурором была внесена апелляционная жалоба, которая пока еще не рассмотрена. Сейчас судья Вовк имеет статус обвиняемого по указанному уголовному производству.

Также, в конце 2015 года Высшим административным судом Украины было отменено решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) об отстранении Вовка от должности судьи.

По мнению Генпрокуратуры, это решение является необоснованным и принятым вопреки требованиям действующего законодательства.

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В связи с этим, после окончания рассмотрения апелляции на определение суда о возвращении обвинительного акта для доработки, ГПУ повторно обратится в ВККСУ с ходатайством об отстранении Вовка от занимаемой должности.

Как известно, судья Вовк выносил незаконные судебные решения в отношении экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко и бывшего вр.и.о. министра обороны Валерия Иващенко.