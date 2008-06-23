Мужчина пожег суд в отместку за решение об алиментах

Милиционеры задержали поджигателя районного суда в Гребенке Полтавской области.

Об этом УНИАН сообщил начальник ЦОС ГУ МВД Украины в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ.

По его словам, милиция и специалисты МЧС расследуют поджог, произошедший 20 июня в здании Гребенковского районного суда. В 7.40 того дня работница суда, которая пришла первой, увидела разбитое окно и следы пожара. На полу внутри помещения нашли стеклянную бутылку с остатками горючей смеси. В целом, огнем уничтожен подоконник на площади 0,5 м в комнате заседаний суда. Кроме этого, огнем частично повреждены стены, мебель, шторы, документация службы судебных распорядителей и часть архивных дел.

«Нами уже задержан житель Гребенки. Он заявил, что кинул в окно бутылку с зажигательной смесью, чтобы отомстить суду за принятое решение о взыскании с него алиментов», - заявил Ю.СУЛАЕВ.