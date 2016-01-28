Порошенко закрытым указом присвоил генеральские звания ряду чиновников - СМИ

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Администрации президента.

В частности, заместителю генпрокурора Украины – главному военному прокурору, старшему советнику юстиции Анатолию Матиосу было присвоено звание государственного советника юстиции II класса, которое соответствует званию генерал-лейтенанта. Как известно, Матиос имел звание генерал-майора СБУ.

30-летнему заместителю генпрокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, старшему советнику юстиции Назару Холодницкому присвоено звание государственного советника юстиции III класса, которое соответствует званию генерал-майора.

Читайте такжеРечь Вакарчука к Порошенко во время награды орденом Свободы (полный текст)

36-летнему заместителю генпрокурора, старшему советнику юстиции Роману Говде, который также претендовал на пост главы антикоррупционной прокуратуры и ранее занимал должность прокурора Одесской области, присвоено звание государственного советника юстиции III класса, которое соответствует званию генерал-майора.

Начальнику Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины Юрию Федорову присвоено звание генерал-майора. Федоров работал в личной охране Порошенко еще в бытность последнего секретарем СНБО и был его помощником, когда Порошенко был народным депутатом. По данным источника АП, за последние полтора года по линии военкомата Федоров уже дважды получал звания досрочно – подполковника и полковника.

Читайте такжеПорошенко наградил пятерых "киборгов", погибших в последние дни обороны Донецкого аэропорта

Известно, что в списке на присвоение званий есть эти четыре чиновника. Отмечается, что полный список ZN.UA получить не удалось, поскольку указ президента закрытый.

С целью проверки информации ZN.UA обратилось к Холодницкому и Матиосу. Оба подтвердили информацию о присвоении им званий, однако, отметили, что узнали об этом в середине января. Каждый получил только выдержку из указа президента №735, а полного списка получивших звания, они не видели.