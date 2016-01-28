Завтра в Украине продолжится оттепель, температура поднимется до 7 градусов тепла

29 января в Украине теплая погода удержится. Температура воздуха ожидается в течение суток одинаковой, от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла, в Крыму и в западной части до 4-7 градусов тепла, сообщает Opogode.ua.

Ночью на Левобережье Украины ожидаются дождь и мокрый снег, днем ​​- существенные осадки маловероятны, лишь на севере пройдет небольшой мокрый снег и дождь.

Ожидаются туманы, на дорогах местами гололедица.

В западной части местами небольшие осадки. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем ​​0-5, местами до 7 градусов тепла.

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В северных областях ожидаются небольшие мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью и днем ​​от 3 тепла до 3 градусов мороза.

В центральной части - местами мокрый снег и дождь. Температура воздуха в течение суток от 2 мороза до 4 градусов тепла.

В восточных областях ночью ожидается мокрый снег и дождь, днем ​​преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью и днем ​​от 3 тепла до 3 мороза.

В южной части ночью пройдут дожди, днем ​​- без существенных осадков Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​2-7 градусов тепла.

В Киеве 29 января местами предполагаются небольшие мокрый снег и дождь. Температура воздуха в течение суток 0-3 градуса тепла.

Ветер в Украине северо-западный, 5-12, на западе и севере местами 15-18 м/с.