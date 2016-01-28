В Черкассах улицы наркомов СССР переименовали в честь героев АТО
В рамках декоммунизации власти Черкасс переименовали 4 улицы и парк.
Как сообщает пресс-служба Черкасского горсовета, 27 января мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подписал распоряжение о переименования объектов топонимики города.
Так, парк имени 50-летия Советской власти в микрорайоне Сосновка отныне будет называться Сосновым Бором.
Улица Луначарского переименована в улицу Генерала Момота, а улица Орджоникидзе - в улицу Сергея Амброса. Оба воина погибли в зоне проведения АТО на востоке страны.
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Улица Чекистов переименована в улицу Привокзальную, а улица Котовского - в улицу Михаила Грушевского.
Как отметил городской голова, принимая это решение, он прислушался к мнению общества и учел рекомендации топонимической комиссии.
14 января депутаты Черкасского горсовета приняли решение о возвращении исторических названий 6 улицам города, названия которых не подпадают под действие закона о декоммунизации.
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Так, улица Минина и Пожарского переименована в улицу Сосновскую, улица Пионерская - в Мытницкую, переулок Герцена – в переулок Хижняковский, улица Седова - в Новопречистенскую, спуск Клубный - в Остожный, улица Чкалова - в Татинецкую.
Впрочем, Бондаренко ветировал это решение горсовета, поскольку тот принял его с нарушением процедуры.
Однако, как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшней сессии депутаты Черкасского горсовета преодолели вето городского головы.