В Черкассах улицы наркомов СССР переименовали в честь героев АТО

Как сообщает пресс-служба Черкасского горсовета, 27 января мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подписал распоряжение о переименования объектов топонимики города.

Так, парк имени 50-летия Советской власти в микрорайоне Сосновка отныне будет называться Сосновым Бором.

Улица Луначарского переименована в улицу Генерала Момота, а улица Орджоникидзе - в улицу Сергея Амброса. Оба воина погибли в зоне проведения АТО на востоке страны.

Читайте такжеКировоградский горсовет просит ВР отсрочить переименование города

Улица Чекистов переименована в улицу Привокзальную, а улица Котовского - в улицу Михаила Грушевского.

Как отметил городской голова, принимая это решение, он прислушался к мнению общества и учел рекомендации топонимической комиссии.

14 января депутаты Черкасского горсовета приняли решение о возвращении исторических названий 6 улицам города, названия которых не подпадают под действие закона о декоммунизации.

Читайте такжеВ Киеве анонсировали переименование бульвара Лепсе, Ленинградской площади и Московского моста

Так, улица Минина и Пожарского переименована в улицу Сосновскую, улица Пионерская - в Мытницкую, переулок Герцена – в переулок Хижняковский, улица Седова - в Новопречистенскую, спуск Клубный - в Остожный, улица Чкалова - в Татинецкую.

Впрочем, Бондаренко ветировал это решение горсовета, поскольку тот принял его с нарушением процедуры.

Однако, как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшней сессии депутаты Черкасского горсовета преодолели вето городского головы.