Сегодня в Украине начинает работать оценочная миссия ООН

Оценочная миссия ООН, которая сегодня начинает работать в Украине, сосредоточится на разминировании и гуманитарных вопросах урегулирования ситуации на Донбассе.

Читайте такжеВ 2016 году Украина закупит все лекарства через ООН - Яценюк

В МИД сообщали, что в состав миссии войдут представители Программы развития ООН, Детского фонда ООН и Службы ООН по вопросам разминирования. Они будут работать в Украине в течение двух недель.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко отметил, что мины и остатки боеприпасов и техники влекут за собой увечья и даже смерть гражданских жителей. По его словам, организация готова выделять на операции по разминированию существенные средства.

Ранее УНИАН сообщал, что постоянный Владимир Ельченко пригласил в Украину оценочную миссию ООН для изучения ситуации на Донбассе о возможности размещения миротворческой миссии на востоке страны.