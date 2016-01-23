Сегодня в Украине начинает работать оценочная миссия ООН
Представители организации прибывают в Украину в контексте усиления роли ООН в стабилизации на Донбассе.
Оценочная миссия ООН, которая сегодня начинает работать в Украине, сосредоточится на разминировании и гуманитарных вопросах урегулирования ситуации на Донбассе.
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В МИД сообщали, что в состав миссии войдут представители Программы развития ООН, Детского фонда ООН и Службы ООН по вопросам разминирования. Они будут работать в Украине в течение двух недель.
Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко отметил, что мины и остатки боеприпасов и техники влекут за собой увечья и даже смерть гражданских жителей. По его словам, организация готова выделять на операции по разминированию существенные средства.
Ранее УНИАН сообщал, что постоянный Владимир Ельченко пригласил в Украину оценочную миссию ООН для изучения ситуации на Донбассе о возможности размещения миротворческой миссии на востоке страны.