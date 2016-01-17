В Днепропетровской области из-за непогоды прекращено движение автотранспорта, в школах отменены занятия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, такое решение приняла Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области во время заседания областного оперативного штаба сегодня вечером.

Закрыты дороги на Херсон, Кировоград, Николаев. Ограничено движение грузовиков и общественного транспорта на Запорожье, Полтаву, Харьков и Донецк.

«Мы просим всех жителей и гостей региона воздержаться от поездок. Все коммунальные, аварийные и спасательные службы работают круглосуточно в режиме повышенной готовности. На дорогах работает спецтехника, организованы пункты обогрева», - отметил первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Олег Кужман.

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В обычном режиме работают все котельные области – тепло поступает в больницы, школ, детсадов, учреждений социальной сферы, жилых домов.

В Днепропетровской области работает 168 стационарных и 3 мобильных пункта обогрева. В случае необходимости такие палатки будут организованы на дорогах, где будет наблюдаться большое скопление автотранспорта.

Также в области завтра отменены занятия в школах.