Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение по всей Украине

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

«Днем 11 января в Украине местами гололед, в большинстве областей Левобережья местами сильные осадки, налипание мокрого снега, вечером на Закарпатье и в Карпатах сильные осадки, преимущественно дождь», - говорится в сообщении.

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На дорогах Украины местами гололедица, в западных и южных областях местами туман. На востоке страны и в Карпатах местами порывы ветра 15-20 м/с, отметили в гидрометцентре.

Кроме того, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается III (повышенная) степень лавинной опасности (из V степеней по международной шкале).