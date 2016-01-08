Правоохранители призвали водителей воздержаться от дальних поездок в условиях непогоды

Как сообщили УНИАН в Управлении безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины, по сообщению Гидрометцентра Украины, 8 января днем в большинстве областей сохранятся сложные погодные условия - в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской - местами сильный снег, мокрый снег, метели, снежные заносы, гололед; в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской - местами налипание мокрого снега и гололед. На дорогах страны гололедица.

Читайте такжеСиноптики предупреждают о дальнейшем ухудшении погодыПравоохранители обращаются к водителям с просьбой не забывать: управление транспортными средствами в сложных погодных условиях требует быть внимательными, сосредоточенными и осторожными.

«Отправляясь в дорогу, проверьте техническое состояние авто, обратите особое внимание на состояние внешних световых приборов транспортных средств, стеклоочистителей, обогревателей салона, позаботьтесь о запасе топлива. Неуклонно придерживайтесь Правил дорожного движения: не превышайте скорость, пользуйтесь ремнями безопасности, придерживайтесь безопасной дистанции и правил парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники). С особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, откажитесь от рискованных маневрирований. В условиях недостаточной видимости, двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями», - призывают водителей в Нацполиции. Также просят во время резкого ухудшения погодных условий, по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте, особенно на дальние расстояния.