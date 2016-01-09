В Славянске бывший боевик "ДНР" добровольно сдался полиции

Как сообщает Славянское отделение полиции, 31-летний житель города, который присоединился в 2014 году к боевикам, осознал свою ошибку и обратился к полицейским с заявлением о своем участии в незаконных вооруженных формированиях "ДНР", признался в совершенном преступлении и согласился оказывать любую помощь следствию. В будущем, согласно закону, это может стать поводом для освобождения мужчины от уголовной ответственности.

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Полицейские выяснили, что в день захвата административных зданий в Славянске мужчина пришел в отделение милиции и вместе с захватчиками начал сооружать баррикады вокруг горотделения, а позже и в других районах города.

Также фигурант «нес службу» на посту в районе Краеведческого музея.

После освобождения города от оккупации мужчина сбежал в Харьков, откуда через неделю переехал в РФ в поисках работы. После долгих скитаний мужчина решил вернуться к нормальной жизни, приехал в Славянск и добровольно сдался сотрудникам полиции.

Против участника НВФ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. Только после тщательной проверки, установления, что во время пребывания в рядах «ДНР» человек не совершал преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано. После этого подследственный будет официально освобожден от уголовной ответственности.