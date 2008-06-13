Луценко просит Тимошенко утвердить нового начальника Крымской милиции

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня в начале пресс-конференции в Симферополе подписал представление на имя премьер-министра Украины о назначении исполняющего обязанности начальника крымской милиции Николая ИЛЬИЧЕВА заместителем министра МВД Украины – начальником главка крымской милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что все задания, которые положены на Н.ИЛЬИЧЕВА, им выполняются, о чем свидетельствуют результаты работы, в частности, в борьбе с коррупцией.

Он также наградил кортиком начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью АР Крым за участие в операции, во время которой при получении взятки в сумме 5 млн. 200 тыс. дол. были задержаны должностные лица Партенитского поселкового совета.

В то же время он попросил Н.ИЛЬИЧЕВА предоставить ему фамилии всех сотрудников, принимавших участие в этой операции, а также задерживали городского председателя Алушты и двух других чиновников, приближенных к нему, за получение взяток.