Депутаты от РПЛ предлагают Раде разрешить подозреваемым обжаловать сообщение о подозрении

Соответствующий законопроект №3722 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс был зарегистрирован в Раде 25 декабря 2015 года.

Проектом закона предлагается разрешить подозреваемому, его защитнику или его законному представителю обжаловать в ходе досудебного производства сообщение следователя или прокурора о подозрении. Соответственно, следственный судья сможет выносить решение об отмене сообщения о подозрении.

Документ также предусматривает, что подозрение, на основании которого подозреваемому определяется мера пресечения, должно в свою очередь основываться на надлежащих и допустимых доказательствах.

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Также предлагается установить, что в случае установления очевидной недопустимости доказательства в любой момент судебного рассмотрения суд должен признать доказательство недопустимым немедленно, что влечет невозможность изучения и использования в суде такого доказательства. При этом в случае подачи ходатайства о признании доказательства недопустимым следственный судья должен также рассмотреть его сразу после подачи.

Депутаты предлагают прописать в УПК, что доказыванию в уголовном производстве подлежат среди прочего и обстоятельства, дающие основания для применения меры пресечения или учитываемые при ее избрании.

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Согласно законопроекту, мера пресечения в виде содержания под стражей может быть применена к ранее не судимому лицу, которое подозревается или обвиняется в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет (в действующем законодательстве - до 5 лет), исключительно в случае, если прокурором будет доказано, что, находясь на свободе, это лицо скрывалось от органа досудебного расследования или суда, препятствовало уголовному производству или ему было сообщено о подозрении в совершении другого преступления.

В свою очередь содержание под стражей, согласно документу, может быть применено к ранее не судимому лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет (в действующем законодательстве - свыше 5 лет).