Финансирование МВД в 2016 году увеличено на 21% - до 40,8 миллиарда
Верховная Рада увеличила финансирование Министерства внутренних дел в 2016 году на 21% до 40,8 миллиарда гривен с 33,7 миллиарда гривен в 2015 году.
Такие данные содержатся в государственном бюджете на 2016 год, принятом 25 декабря.
В частности, на сам аппарат МВД предусмотрено 4,9 миллиарда гривен. На нужды Госпогранслужбы в следующем году будет выделено 5,5 миллиарда гривен, из которых 4,6 миллиарда будет потрачено на материально-техническое обеспечение службы.
Вместе с тем, Национальная гвардия получит из бюджета 9 миллиардов гривен. На финансирование деятельности Национальной полиции в следующем году выделено 14,7 миллиарда гривен.
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Для Госслужбы чрезвычайных ситуаций предусмотрено финансирование в размере 5,3 миллиарда гривен. Еще 1,4 миллиарда будет выделено для Государственной миграционной службы.
Как сообщал УНИАН, согласно госбюджету на 2016 год, финансирование Министерства обороны Украины в 2016 году увеличены также на 21% - до 55,6 миллиарда гривен.