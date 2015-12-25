Появилось видео задержания Геннадия Корбана
00:31, 25 декабря 2015Общество
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Партия УКРОП опубликовала видео с вывозом Геннадия Корбана из его квартиры.
Появилось видео задержания Геннадия Корбана / Фото УНИАН
Партия УКРОП на своей странице в YouTube опубликовала видео, на котором лидера партии Геннадия Корбана вывозят из его жилья в Днепропетровске в сопровождении спецназовцев.
На видео видно, как Кобрана сажают в автомобиль скорой помощи. Впоследствии, автомобили спецназовцев заблокировали движение для журналистов, которые ехали следом на колонной.
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Как сообщал УНИАН, в квартире лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана представители Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины проводят обыск. Как сообщает пресс-служба партии, Корбана принудительно правоохранители вывезли из его квартиры.
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