ВР передала право назначать командующего Нацгвардией президенту

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 248 народных депутатов из 336, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом устанавливается, что командующий Нацгвардии назначается на должность президентом Украины по представлению министра внутренних дел и увольняется с должности президентом. Ранее говорилось о том, что командующий Нацгвардии назначается на должность и увольняется с должности Верховной Радой по представлению главы государства.

Из закона исключается статья о полномочиях Министерства обороны относительно Национальной гвардии Украины, где, в частности, говорится о том, что во время действия военного положения Нацгвардия для выполнения задач по обороне государства подчиняется МОУ.

Устанавливается, что в состав соединения Нацгвардии могут входить бригады, полки, батальоны, отряды, роты и тому подобное, а в состав воинской части Национальной гвардии Украины могут входить подразделения (батальоны, эскадрильи, отряды, роты и тому подобное), специальные комендатуры (комендатуры), узлы связи, центры, группы, взводы.

Законом также определяется, что среди основных функций Нацгвардии - участие в пресечении групповых противоправных действий лиц, взятых под стражу, осужденных, а также ликвидация последствий таких действий в учреждениях предварительного заключения, исполнения наказаний.

При осуществлении мероприятий по пресечению массовых беспорядков Нацгвардия координирует деятельность сил и средств правоохранительных органов, привлеченных к прекращению указанных противоправных действий.

В особый период численность Нацгвардии увеличивается на количество личного состава, призванного на воинскую службу во исполнение указов президента о мобилизации, утвержденных законами Украины.

Среди прочего, устанавливается, что в случаях, предусмотренных Законом "О воинской обязанности и военной службе", иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, могут в добровольном порядке (по контракту) проходить воинскую службу в Национальной гвардии Украины.

Из закона изымается положение о том, что военнослужащие Нацгвардии по исключительной необходимости имеют право лично или в составе подразделения применять огнестрельное оружие для задержания лица, которое оказывает вооруженное сопротивление, лица, которое угрожает применением оружия; возобновления правопорядка в отношении участников массовых беспорядков, которые применяют оружие против граждан или личного состава Национальной гвардии и правоохранительных органов, если такие действия обоснованно представляют угрозу их жизни.

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При этом определяется перечень случаев, когда допускается применение огнестрельного оружия без предупреждения. В частности, при попытке лица, которого задерживает военнослужащий с огнестрельным оружием в руках, приблизиться к нему, сократив определенное им расстояние, или прикоснуться к оружию.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. До приведения законодательства Украины в соответствие с этим законом законы и другие нормативно-правовые акты, принятые до вступления в силу этого закона, действуют в части, не противоречащей этому закону.