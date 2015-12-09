Житель Луганщины погиб при взрыве мины, которую использовал для ремонта автомобиля

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

Согласно сообщению, 8 декабря в 10:40 в дежурную часть Новопсковского отдела полиции поступило сообщение медиков о том, что в результате взрыва во дворе частного дома на улице Мира селе Пески три человека пострадали.

Выездом на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что мужчины по указанному адресу осуществляли ремонт автомобиля. В качестве ударного инструмента молодые люди использовали предмет цилиндрической формы, похожий на артиллерийскую мину малого калибра, который при ударе молотом взорвался.

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В результате взрыва на месте происшествия погиб местный житель 1987 года рождения, еще двое местных жителей получили телесные повреждения - владелец дома 1986 года рождения (открытый перелом правой руки) и двоюродный брат погибшего 1984 года рождения (ссадины лица).

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».