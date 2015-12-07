В Николаевской области в результате пожара на военном полигоне пострадали четверо военных
17:54, 07 декабря 2015Общество
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В ночь с 6 на 7 декабря в расположении отдельной механизированной бригады, которая находится на Широколановском общевоинском полигоне (Николаевская область), произошел пожар.
Есть пострадавшие в результате пожара / Фото УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
В результате пожара сгорели 12 палаток, пострадали четыре военнослужащих.
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"Один военнослужащий получил ожог легкой степени тяжести, еще трое — легкие телесные повреждения. Всем пострадавшим медицинской службой полигона оперативно оказана необходимая помощь, их жизни опасность не угрожает", - говорится в сообщении.
По данному факту назначена служебная проверка, которая должна определить причины чрезвычайной ситуации.
Ранее, 1 декабря, в районе с. Гурьевка (Николаевская область) во время учений по оборудованию паромной переправы погиб военнослужащий срочной службы.
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