В Николаевской области в результате пожара на военном полигоне пострадали четверо военных

17:54, 07 декабря 2015
Общество
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В ночь с 6 на 7 декабря в расположении отдельной механизированной бригады, которая находится на Широколановском общевоинском полигоне (Николаевская область), произошел пожар.

/ Фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

В результате пожара сгорели 12 палаток, пострадали четыре военнослужащих.

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"Один военнослужащий получил ожог легкой степени тяжести, еще трое — легкие телесные повреждения. Всем пострадавшим медицинской службой полигона оперативно оказана необходимая помощь, их жизни опасность не угрожает", - говорится в сообщении.

По данному факту назначена служебная проверка, которая должна определить причины чрезвычайной ситуации.

Ранее, 1 декабря, в районе с. Гурьевка (Николаевская область) во время учений по оборудованию паромной переправы погиб военнослужащий срочной службы.

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