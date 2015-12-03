В Николаевской области во время учений погиб солдат-срочник

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что солдат выполнял задачи в составе обслуги понтонного парка. Во время выполнения работ потерял равновесие и упал с парома в воду. Военнослужащие, находившиеся рядом, сразу начали спасать товарища, однако сильным течением его затянуло под паром.

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"Через несколько минут солдат всплыл за 15 метров от катера, после чего его вытащили. К сожалению, принятые меры по спасению жизни военнослужащему результата не дали", - говорится в сообщении Минобороны.

Стоит отметить, что погибший - солдат срочной службы, 1994 года рождения. Он был призван весной этого года.

Ранее, 28 ноября, УНИАН сообщал, что на учебном полигоне "Десна" погиб подполковник ВСУ, один солдат получил ранения.

«26 ноября в 169-м учебном центре Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины «Десна» в результате несчастного случая погиб подполковник ВС Украины. Один солдат получил осколочные ранения», - говорится в сообщении.