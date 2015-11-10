Рада передала Национальной полиции функции подразделений МВД Украины

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 294 из 376 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Этот закон приводит законодательство Украины в соответствие с законом "О Национальной полиции".

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, вносятся изменения в в 54 закона.

Функции подразделений МВД передаются подразделениям Национальной полиции.

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По словам председателя Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрея Кожемякина, данный закон "является продолжением законопроекта № 3225 и так же имеет технический характер". По его словам, речь идет о замене термина "органы внутренних дел" на "Национальная полиция".

Кроме того, законом заменены в соответствующих законодательных актах слова "милиция" на "Национальная полиция", "лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел" на "полицейских, лиц начальствующего и рядового состава" и тому подобное.

Согласно закону, операторы телекоммуникаций обязаны предоставлять бесплатный доступ потребителям к телекоммуникационным сетям общего пользования для вызова, в частности Национальной полиции по единственному телефонному номеру "112".

Кроме того, согласно закону, контроль за наличием договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств осуществляется соответствующими подразделениями Национальной полиции при составлении протоколов насчет нарушений правил дорожного движения и оформлении материалов дорожно-транспортных происшествий

Также Национальной полиции предоставляется доступ к информации о государственной регистрации прав и их отягощений из Государственного реестра прав.