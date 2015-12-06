Муженко пообещал повышение зарплат военным с 1 января (видео)

Об этом рассказал армейцам в зоне проведения АТО начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко.

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По его словам, военнослужащий по контракту будет получать 7 тыс. грн, командир бригады - 14 тыс., командир батальона - 12 тыс., командир роты - 10 тыс., командир взвода - 9 тыс. грн ". При этом Муженко отметил, что называет абсолютные цифры, поскольку зарплата может быть несколько больше.

Кроме того, начальник Генштаба отметил, что в связи с повышением денежного обеспечения возникает вопрос об увеличении коэффициента выплат участникам боевых действий в зоне АТО.

"Мой личный подход, Генерального штаба, эта надбавка не должна быть по коэффициенту 2 или 3, она должна быть фиксированной суммой, которая одинаково выплачивается солдату или офицеру", - отметил Муженко.

Ранее УНИАН стало известно, что в 2016 году на денежное обеспечение военнослужащих будет выделено вдвое больше средств, чем в прошлом году - 30 млрд грн.